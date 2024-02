Atti osceni davanti a una liceale: 48enne nei guai

Seduta su una panchina, stava ripassando la lezione, poco prima di entrare in classe. La ragazzina si è accorta solo qualche attimo dopo dell’uomo che, seduto poco distante da lei, la stava fissando, masturbandosi. La condotta dell’uomo non è rimasta impunita: il quarantottenne marocchino, infatti, è stato bloccato poco dopo, quasi in flagranza di reato, dall’intervento dei carabinieri, allertati dalla mamma della studentessa, una studentessa di 16 anni. È successo l’altra mattina, fuori dal liceo Copernico in via Ferruccio Garavaglia, in zona San Donato.

A dare l’allarme alla centrale operativa del 112 era stata la mamma della adolescente, molto preoccupata per l’incolumità della figlia, spiegando di aver appena ricevuto la telefonata della sedicenne, spaventata per quello che le era appena accaduto.

La studentessa aveva infatti spiegato alla mamma che poco prima di entrare a scuola si era seduta nella panchina di fronte all’istituto per ripassare un libro. Mentre studiava la lezione, la sua attenzione era stata però richiamata da un uomo adulto, vestito con una tuta da lavoro, che si trovava anche lui seduto in una panchina adiacente e che la stava fissando. Intento, ha poi notato la minorenne, in gesti di autoerotismo. Appresa la notizia, i carabinieri del nucleo Radiomobile si sono precipitati sul posto e quando sono arrivati hanno individuato subito il presunto autore, identificandolo nel quarantottenne marocchino, residente in città, disoccupato e con precedenti di polizia.

La giovane, che era molto provata per l’accaduto, all’arrivo dei militari dell’Arma si è subito ripresa e poi, accompagnata dalla mamma, ha trovato il coraggio di andare a sporgere denuncia dai carabinieri della stazione Navile. Al termine degli accertamenti, il quarantottenne è stato denunciato per atti osceni e violenza privata.