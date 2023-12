Atti osceni fuori da scuola, denunciato

Si metteva davanti ai cancelli dell’istituto comprensivo di Molinella. Indossava un impermeabile e sotto era nudo. Appena bambini e ragazzi si trovavano in zona si apriva l’impermeabile e si toccava le parti intime davanti a loro. Ora è stato identificato, portato in caserma a Molinella e denunciato per atti osceni in luogo pubblico: si tratta di un pachistano 29enne residente fuori dal territorio. Le segnalazioni arrivate dai genitori si sono rincorse per mesi, sia in alcune chat scolastiche che nei gruppi social della zona. Fino a che, un mese dopo l’inizio dell’anno scolastico, non sono iniziate le indagini da parte dei carabinieri. Queste sono durate per oltre due mesi. I carabinieri della Compagnia di Molinella, sotto la guida del nuovo capitano Tommaso Marizza, hanno avviato un’indagine serrata.

Hanno dapprima sentito le testimonianze di tutti coloro che avevano visto il soggetto, a più riprese prevalentemente nei mesi di settembre e ottobre. I militari hanno eseguito appostamenti davanti alla scuola sia con pattuglie di ordinanza che con servizi in borghese. Poi hanno visionato le telecamere della zona e hanno incrociato i dati acquisiti con i sistemi di video sorveglianza con tutti i documenti dei cittadini stranieri in loro possesso. Pochi giorni fa il primo ‘match’, poi risultato corretto.

I militari di Molinella hanno scoperto che il 29enne pachistano, domiciliato fuori provincia, possedeva due identità, e altrettanti documenti: una era falsa e questo ha reso ancor più difficile arrivare al responsabile. Poco dopo aver dato un nome e cognome all’uomo, qualche mattina fa, i militari hanno ricevuto una telefonata dall’ufficio anagrafe del Comune di Molinella. Il 29enne, infatti, ‘schedato’ e ricercato dalle forze dell’ordine, aveva preso un appuntamento, per quella mattinata, per andare sbrigare alcune pratiche. Per evitare che potesse scoprire che i carabinieri lo aveva identificato ed erano sulle sue tracce una pattuglia dei militari della stazione di Marmorta lo ha aspettato fuori dal Municipio, terminato il suo appuntamento. Lo hanno portato in caserma, identificato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Zoe Pederzini