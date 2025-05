Atti persecutori e minacce: arrestato con mandato europeo

Medicina (Bologna), 27 maggio 2025 - I carabinieri di Medicina hanno arrestato un 36enne originario della Romania, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria rumena, dovendo scontare una pena per atti persecutori e minacce commessi a marzo in Romania.

L’arresto è avvenuto dopo che una pattuglia, nel corso di un servizio perlustrativo, ha proceduto al controllo del 36enne il quale, dopo un breve colloquio con i militari, ha tentato la fuga a piedi senza alcun motivo apparente per sottrarsi al controllo.

L’uomo è stato rintracciato in via Albergati proprio mentre cercava di nascondersi dietro a una siepe di una villetta. Il 36enne, che si è giustificato della fuga riferendo di aver paura delle forze dell’ordine, è stato sottoposto alle procedure di identificazione e di controllo in banca dati Schengen, dalle quali è emerso che lo stesso era destinatario di un mandato d’arresto europeo. Dopo avere dato comunicazione al Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 36enne è stato associato alla Casa Circondariale “Rocco d’Amato” a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Bologna.