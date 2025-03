Atti vandalici e furti in auto Bologna: “Sempre più controlli e risarcimenti lampo”

Bologna, 7 marzo 2025 – Controlli in borghese per contrastare il fenomeno delle spaccate sulle auto in sosta in zona Bolognina e in quella di via Milazzo, via Gramsci e via Boldrini, vicino alla stazione ferroviaria. Sono stati predisposti dalla polizia di Bologna e, svolti soprattutto dal commissariato Due Torri-San Francesco, tra la serata di giovedì e della scorsa notte hanno portato a quattro denunce.

La prima, fa sapere la questura, è nata da un controllo svolto in via Gramsci intorno alle 20.30 su un 27enne italiano con precedenti per reati contro il patrimonio che si aggirava tra le auto parcheggiate. L'uomo aveva con sé un coltello di 21 centimetri (motivo per cui è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere) e un portafogli rubato, nella stessa zona, dall'auto di una ragazza a cui era stato rotto il finestrino. La giovane aveva denunciato il furto in mattinata, e alla fine il 27enne è stato denunciato per ricettazione, ma sono in corso i controlli sulle immagini delle telecamere per capire se sia stato proprio lui a rubare il portafogli.

Alle 22.30, in via Milazzo, è stato invece denunciato per ricettazione, per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e per minacce aggravate agli agenti, un 41enne albanese. L'uomo, visto aggirarsi tra le auto in sosta con una torcia, è stato controllato, e nel suo zaino sono stati trovati un martelletto frangivetro e un computer portatile che il 41enne non è riuscito a sbloccare e di cui non ha saputo giustificare in maniera credibile il possesso, raccontando di averlo acquistato in strada. Ora si attende la denuncia del proprietario del pc per poterglielo restituire.

Sempre in via Milazzo, ma alle 3 di notte, è stato denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere un 23enne reggiano, che già tre giorni fa era stato denunciato per furto pluriaggravato su un'auto in sosta nella stessa zona. Il giovane è stato trovato in possesso di un cacciavite di 20 centimetri e di un paio di scarpe Nike nuove, che teneva nello zaino. Lì vicino, in via Gramsci, gli agenti hanno trovato un'auto con un finestrino spaccato, appartenente a un 29enne italiano che alloggia in un hotel della zona e che ha riconosciuto le scarpe come proprie.

L'ultima denuncia, questa volta per furto aggravato, è invece scattata a carico di un 38enne italiano, che potrebbe essere responsabile del danneggiamento di 15 auto tra via Parri e via Stalingrado. L'intervento è nato dalla segnalazione di un residente di via Parri, che alle 21.50 ha visto un uomo che spaccava i finestrini di alcune auto. In un primo momento, gli agenti non hanno trovato veicoli danneggiati, ma dopo un'ora è arrivata un'altra segnalazione simile da via Stalingrado, all'altezza del ristorante 'Roadhouse', dove un signore ha trovato la propria auto con il finestrino rotto e ha visto allontanarsi un uomo.

Quest'ultimo, che è appunto il 38enne italiano, è stato trovato nelle vicinanze dagli agenti, che hanno poi 'censito' ben 15 veicoli danneggiati tra via Stalingrado e via Parri, molti dei quali appartenenti a persone che stavano cenando al 'Roadhouse' e che si sono riservate di sporgere denuncia. Anche l'uomo che ha chiamato la polizia, e che ha poi riconosciuto il 38enne - come pure il signore residente in via Parri - dovrà verificare se dalla sua auto sia stato asportato qualcosa. Il denunciato, che presentava dei tagli alle mani, secondo gli investigatori potrebbe aver nascosto la refurtiva in zona, dato che addosso non aveva nulla.

Continuano a Bologna gli atti vandalici nei confronti delle auto, ma “stanno aumentando gli arresti, spesso in flagranza. Nell'ultima settimana sono iniziati interventi anche con individuazione tramite telecamere di videosorveglianza”. A fornire l'aggiornamento, oggi al question time, è l'assessora comunale alla Sicurezza Matilde Madrid. Per l'assessora, “anche comunicare questi arresti aiuta, intanto per tranquillizzare i cittadini, ma speriamo che anche gli autori di questi reati capiscano che hanno il fiato sul collo”. Madrid conferma poi che ad aprile uscirà il bando per i risarcimenti, a cui si avrà accesso presentando la denuncia del vandalismo subito. Requisiti indispensabili essere residenti e non assicurati per quel tipo di danno.