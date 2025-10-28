Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto portavalori A14Morta folgorataRyanair nuovi voli Morto autostradaPrimo consiglio MarcheFebbre come abbassarla
Acquista il giornale
Cronaca"Atti vandalici sulle nostre due auto. In altre città non ci era mai successo"
28 ott 2025
NICHOLAS MASETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. "Atti vandalici sulle nostre due auto. In altre città non ci era mai successo"

"Atti vandalici sulle nostre due auto. In altre città non ci era mai successo"

Erano in sosta in via Don Minzoni e via del Porto: "In 15 giorni danni su danni"

Il parabrezza dell’auto danneggiata in via del Porto, non distante dall’area di. piazza dei Martiri

Il parabrezza dell’auto danneggiata in via del Porto, non distante dall’area di. piazza dei Martiri

Per approfondire:

Due venerdì neri. Non per una cittadina, ma per chi vorrebbe trasferirsi a Bologna da Milano. E invece, di passaggio negli appartamenti comprati, si ritrova i danni a due auto parcheggiate vicino casa, tra via del Porto e via Don Giovanni Minzoni. Nel primo caso ecco un parabrezza danneggiato e un cofano rovinato. Nel secondo invece un’intera fiancata rigata con le chiavi. "Siamo veramente preoccupati – racconta Paola Bernetti –. In 40 anni a Milano non ci hanno mai rovinato le vetture, mentre qui in 15 giorni abbiamo subito atti vandalici, sempre di venerdì notte, sia alla mia vettura che a quella di mio figlio, pur essendo macchine normali e non certo prestigiose", prosegue la signora nel racconto. Non è la prima volta che simili episodi si verificano nell’area di piazza dei Martiri. "Di solito parcheggio al garage Marconi. Invece in questi due casi abbiamo deciso, io e mio figlio, di lasciare le auto tra via del Porto e via Don Giovanni Minzoni", prosegue la signora Bernetti. Neanche il tempo di farlo ed ecco la mattina successiva i danni alle macchine. "Mi hanno detto che ci sono bande di ragazzini che in queste zone lo fanno abitualmente. Come se fosse una cosa normale. A Milano, in situazioni analoghe, ci sono i pattugliamenti e si cerca di intervenire. Noi abbiamo segnalato la cosa ai carabinieri e alla polizia locale che ci ha risposto di fare denuncia all’assicuazione. Io ho richiesto maggiori controlli, così magari possono trovare chi colpisce", prosegue la donna, infastidita da quanto le è accaduto. La signora Bernetti infatti non è ancora una cittadina bolognese. "Una città bellissima di cui sono innamorata. Ma non si può vivere così. Ho già perso tutto il mio entusiasmo. È una cosa assurda", prosegue. Il figlio ha già aggiustato l’auto, spendendo soldi di tasca sua. I danni al parabrezza potrebbero arrivare dal lancio di un sasso. Mentre la macchina della signora Bernetti è stata rigata in tutta la fiancata sinistra. "Sono molto angosciata – conclude –. Sto già pensando di vendere le case e rimanere a Milano. Se Bologna è così accogliente non va bene".

Nicholas Masetti

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Atti vandalici