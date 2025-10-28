"Atti vandalici sulle nostre due auto. In altre città non ci era mai successo"

Due venerdì neri. Non per una cittadina, ma per chi vorrebbe trasferirsi a Bologna da Milano. E invece, di passaggio negli appartamenti comprati, si ritrova i danni a due auto parcheggiate vicino casa, tra via del Porto e via Don Giovanni Minzoni. Nel primo caso ecco un parabrezza danneggiato e un cofano rovinato. Nel secondo invece un’intera fiancata rigata con le chiavi. "Siamo veramente preoccupati – racconta Paola Bernetti –. In 40 anni a Milano non ci hanno mai rovinato le vetture, mentre qui in 15 giorni abbiamo subito atti vandalici, sempre di venerdì notte, sia alla mia vettura che a quella di mio figlio, pur essendo macchine normali e non certo prestigiose", prosegue la signora nel racconto. Non è la prima volta che simili episodi si verificano nell’area di piazza dei Martiri. "Di solito parcheggio al garage Marconi. Invece in questi due casi abbiamo deciso, io e mio figlio, di lasciare le auto tra via del Porto e via Don Giovanni Minzoni", prosegue la signora Bernetti. Neanche il tempo di farlo ed ecco la mattina successiva i danni alle macchine. "Mi hanno detto che ci sono bande di ragazzini che in queste zone lo fanno abitualmente. Come se fosse una cosa normale. A Milano, in situazioni analoghe, ci sono i pattugliamenti e si cerca di intervenire. Noi abbiamo segnalato la cosa ai carabinieri e alla polizia locale che ci ha risposto di fare denuncia all’assicuazione. Io ho richiesto maggiori controlli, così magari possono trovare chi colpisce", prosegue la donna, infastidita da quanto le è accaduto. La signora Bernetti infatti non è ancora una cittadina bolognese. "Una città bellissima di cui sono innamorata. Ma non si può vivere così. Ho già perso tutto il mio entusiasmo. È una cosa assurda", prosegue. Il figlio ha già aggiustato l’auto, spendendo soldi di tasca sua. I danni al parabrezza potrebbero arrivare dal lancio di un sasso. Mentre la macchina della signora Bernetti è stata rigata in tutta la fiancata sinistra. "Sono molto angosciata – conclude –. Sto già pensando di vendere le case e rimanere a Milano. Se Bologna è così accogliente non va bene".

Nicholas Masetti