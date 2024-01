Attilia da record: spegne 106 candeline

Compleanno speciale a Medicina per Attilia Mezzetti che il 23 gennaio scorso ha tagliato lo straordinario traguardo dei 106 anni. Una ricorrenza da record celebrata qualche giorno fa in grande stile alla casa residenza per anziani della cittadina emiliana dove la Mezzetti risiede ormai da qualche tempo, dopo aver abitato a lungo a Castel San Pietro Terme. Nata il 23 gennaio 1918 e originaria di Ozzano dell’Emilia, l’anziana ha condiviso il momento di gioia con familiari, ospiti, medici e operatori della struttura.

Una platea arricchita dalla presenza del sindaco Matteo Montanari e della vicesindaco Dilva Fava che hanno preso parte al taglio della torta ed al successivo buffet: "E’ stato bello festeggiare insieme questo importante traguardo – ha detto il primo cittadino –. Non capita spesso di spegnere 106 candeline con un sorriso splendente come quello di Attilia. Ringrazio anche la Cra di Medicina per il lavoro quotidiano nell’accogliere e accudire, come se fossero a casa, gli anziani presenti in struttura". I due amministratori hanno portato in dono all’arzilla ultracentenaria uno splendido mazzo di fiori e una pergamena commemorativa con gli auguri dell’intera comunità locale: "Un compleanno così non è da tutti", ha detto soddisfatta la nonnina alla vista di tutte quelle persone accorse a tributarle il giusto affetto. Una testimonianza spontanea e genuina che ha voluto ripagare a colpi di sorrisi. L’occasione congeniale anche per rispolverare, con un pizzico di commozione, qualche ricordo di oltre un secolo di vita. Già, perché la Mezzetti si è sposata e ha avuto tre figli che hanno moltiplicato i semi dell’albero genealogico mettendo al mondo una moltitudine di nipoti e pronipoti. Il più piccolo? Appena maggiorenne.

"Una mamma esemplare e sempre presente – hanno sottolineato felici i figli –. Donna attenta e scrupolosa con un carattere forte. Ha costruito una famiglia molto unita facendo tanti sacrifici e affrontando periodi difficili come quello della Seconda Guerra Mondiale". Con una curiosità che fa rima con longevità. La Mezzetti, infatti, ha una sorella che mira quanto meno ad eguagliare gli stessi dati anagrafici da vertigini sulla carta d’identità: si chiama Elena, ha 103 anni e vive in buona salute con la figlia. Insomma, un ceppo da clonare con le radici ben piantate in terra emiliana.

Mattia Grandi