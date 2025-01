Attilia, la donna dei record festeggia 107 anni

Attilia Mezzetti, maestra di longevità e di saggezza. Giovedì, presso la Casa Residenza per Anziani di Medicina, è stato celebrato il suo 107° compleanno. Un traguardo straordinario che Attilia ha festeggiato circondata dai suoi cari, i figli Giorgio e Flora, i nipoti e bisnipoti; insieme anche agli ospiti e operatori della struttura, con la partecipazione del sindaco di Medicina Matteo Montanari, della vicesindaca Dilva Fava, della direttrice di Asp Stefania Dazzani e della coordinatrice Loredana Benvenuti.

Striscioni, fiori e una pergamena commemorativa di auguri dall’amministrazione e una torta come se ne vedono, senza dubbio, poche: con ben tre candeline con le cifre. Ma chi è Attilia? Nonna Mezzetti è nata il 23 gennaio del 1918 a Ozzano dell’Emilia, quando ancora in Europa risuonavano le deflagrazioni della Prima guerra mondiale, ma risiede dal 2022 nella struttura Cra di Medicina, dopo aver vissuto per tanti anni anche nel comune di Castel San Pietro. Attilia ha lavorato per tanti anni come donna di servizio a Bologna, poi come bracciante nelle campagne della sua Ozzano. Si è dedicata, poi, anima e cuore alla famiglia.

Ha vissuto sempre con la tenacia esemplare di una donna che ha passato il dolore della perdita del marito e, purtroppo, anche di un figlio. Cattolica praticante, viveva nella casa della Curia, ha sempre adorato partecipare alle gite con il gruppo parrocchiale. Nel tempo libero, fino a che l’età glielo ha permesso, si è dedicata al lavoro a maglia e all’uncinetto. Attilia è un simbolo di longevità, ma anche un punto di riferimento nella comunità medicinese. In occasione della rievocazione storica "Il Barbarossa", essendo la più longeva dei saggi del Castello, riceve dall’Imperatore un mazzo di fiori in segno di riconoscenza a tutti i saggi della comunità. Il suo sorriso radioso e la sua commozione raccontano una vita ricca di affetti e di ricordi indimenticabili, che oggi sono motivo di grande gioia per chi le sta accanto.

"L’amministrazione comunale si è unita con affetto ai festeggiamenti per il 107° compleanno di Attilia Mezzetti, esprimendo i più sentiti auguri all’ultracentenaria e alla sua famiglia. La sua storia è un patrimonio inestimabile per la comunità", ha dichiarato il primo cittadino Montanari all’unisono con la vicesindaca Dilva Fava.

Zoe Pederzini