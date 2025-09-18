Attirata in trappola e rapinata. Le promettono lavoro per il figlio. Poi la sequestrano e la picchiano

L’hanno attirata con la scusa di trovare un lavoro regolare in Italia per suo figlio, chiedendole, per il servizio, 8mila euro. Una truffa, che però la vittima ha scoperto solo mentre si trovava in auto con i due uomini, due egiziani di 51 e 27 anni, che dopo averla sequestrata e attinta con lo spray urticante, l’hanno picchiata e rapinata del denaro. I due stranieri sono stati rintracciati al termine di una rapida indagine dai poliziotti della IV sezione della Squadra mobile, che hanno eseguito nei loro confronti la misura cautelare in carcere disposta dal gip. Rintracciati a Ravenna, dove sono domiciliati, sono stati arrestati per rapina aggravata, sequestro di persona e porto di oggetti atti ad offendere. Tutto è iniziato lo scorso 10 agosto in stazione, dove la vittima, una signora marocchina di 62 anni, regolare e residente a Milano, aveva preso appuntamento con i falsi intermediari che le avevano prospettato la possibilità di trovare un lavoro in Italia per il figlio, così da farlo arrivare in maniera regolare dal Marocco. La signora era entrata casualmente in contatto con i due malviventi in un bar a Milano: l’avevano sentita lamentarsi delle difficoltà di far arrivare in Italia il figlio e così si sono proposti di ‘aiutarla’.

Era la seconda volta che li vedeva, dato che già agli inizi d’agosto aveva consegnato loro mille euro. Il 10 si erano incontrati per saldare il conto: i due l’hanno fatta salire in macchina con la scusa di raggiungere l’ufficio dove avrebbero dovuto firmare l’accordo. I problemi sono iniziati quando la signora, notando che stavano girando in auto a vuoto, ha iniziato a chiedere delle garanzie ai due, sospettando che qualcosa non andasse. Ela situazione è degenerata quando, lungo i viali, lei ha tentato di scendere dalla macchina e scappare. I due allora l’hanno chiusa dentro, spruzzandole in faccia lo spray urticante. La vittima è stata poi portata sui Colli, in via di Roncrio, dove la coppia di malviventi l’ha aggredita, prendendola per il collo, per convincerla a consegnare il denaro che tenevano nascosto addosso, circa 7.500 euro. Una volta ottenuto quello che volevano, i rapinatori hanno buttato la donna fuori dalla macchina e se ne sono andati. Lei a quel punto ha chiesto aiuto: grazie alla dettagliata descrizione dei fatti, confermata dalla visione delle telecamere, i due sono stati identificati e, al termine dell’indagine coordinata dal pm Tommaso Pierini, arrestati e condotti in carcere. La vittima aveva riportato 5 giorni di prognosi.

Nicoletta Tempera