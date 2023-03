Attiva Internet con i dati dell’amico

L’amica infedele non potrà più navigare a scrocco. Una ventiquattrenne della Basilicata è stata denunciata dai carabinieri di Vergato per truffa: aveva infatti attivato un contratto domestico per Internet con i dati di un suo conoscente di 33 anni di Vergato, senza poi provvedere a pagare le utenze, accumulando un debito per oltre 600 euro. L’uomo ha scoperto del furto di dati quando l’Agenzia delle Entrate gli ha inviato una cartella esattoriale a casa. Ha quindi allertato i carabinieri, che hanno individuato e denunciato la ragazza.