Attivati altri otto posti di terapia intensiva

Si riattivano da oggi otto posti letto di terapia intensiva polivalente al padiglione 23 dell’Irccs Sant’Orsola. "Si trovano in quella che era la ’Covid intensive care’, mentre ora accoglieremo prevalentemente i pazienti che hanno bisogno della terapia intensiva post chirurgica, in particolare quelli provenienti dalla cardiochirurgia del padiglione 23", spiega Andrea Zanoni, l’anestesista rianimatore responsabile della struttura come un tempo. La Covid intensive care, dedicata a Sergio Bonazzi, l’infermiere vittima del Covid, era stata inaugurata con 14 letti nell’estate del 2020, e chiusa lo scorso maggio per le difficoltà collegate al contenimento dei costi. "Non ci sono più i finanziamenti di un tempo relativi al Covid", aveva ammesso Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico. E ora non nasconde la soddisfazione: "Questi posti letto – sottolinea – rappresentano oggi un sostegno importante per abbattere le liste di attesa delle prestazioni ad alta specialità. Una riapertura possibile grazie al fondamentale contributo della Regione". "Iniziamo con una squadra di 6 anestesisti e 21 infermieri", precisa Zanoni.

Donatella Barbetta