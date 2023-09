Attivati quattro ascensori a Monzuno, Vado e Grizzana

Sono stati attivati due nuovi ascensori nella stazione di Monzuno – Vado e altrettanti in quella di Grizzana. In entrambe le stazioni Rete Ferroviaria Italiana ha realizzato e aperto al pubblico gli impianti a servizio dei binari 1 e 23. "In funzione tutti i giorni e adeguati alle più recenti normative di sicurezza – spiega una nota di Rfi –, gli ascensori sono dotati di telecamere a circuito chiuso e videosorvegliati da remoto tramite la control room collocata nella stazione di Bologna Centrale. Hanno una portata di 630 kg e una capienza fino a 8 persone. Già installati, sia a Monzuno – Vado sia a Grizzana, anche gli ascensori a servizio del binario 4, che saranno operativi al termine dei lavori di potenziamento infrastrutturale della linea che al momento inibiscono l’utilizzo di quelle banchine. L’investimento complessivo è stato di 840 mila euro".

L’installazione dei due ascensori, sottolinea la società, rientra nel piano di interventi che Rfi sta adottando per migliorare l’accessibilità ai treni e abbattere le barriere architettoniche. L’intervento è stato realizzato durante la fase di chiusura estiva della linea convenzionale Bologna – Prato per i lavori di adeguamento agli standard previsti dalla rete europea per il traffico delle merci. Fino al 12 novembre i cantieri sulla linea saranno operativi fra Bologna e San Benedetto solo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, con modifiche alla circolazione dei treni consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.