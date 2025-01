Attivista denunciò abusi in Questura, la Procura archivia

Bologna, 17 gennaio 2025 – La Procura ha archiviato la denuncia di un’attivista di Extinction Rebellion, Valentina Corona, per presunti abusi subiti in Questura durante una perquisizione, dopo la protesta degli attivisti in piazza Maggiore durante il G7 Scienza e Tecnologia, lo scorso luglio. Episodio simile a quello segnalato a Brescia lunedì. La giovane ha fatto opposizione. “Valentina venne fatta spogliare e piegare in un bagno sporco della Questura, sotto gli occhi della agente di polizia che la stava perquisendo – dicono ora gli attivisti –. Lo stesso destino raccapricciante toccato a diverse ragazze a Brescia. E anche la nostra era una protesta nonviolenta”.

Valentina stessa racconta: “Nella richiesta di archiviazione si legge che la poliziotta che mi ha perquisita non ha commesso abusi perché non era a conoscenza delle ragioni per cui ero in Questura. Ma dagli atti emerge che il suo superiore le aveva richiesto di cercare materiali di propaganda. Si dice poi che non ha leso la mia dignità: ma io non dimenticherò mai quello che mi è successo”.