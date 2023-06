Attivisti del clima incatenati sulla Torre

Nove attivisti del movimento ambientalista Extinction Rebellion si sono incatenati, ieri pomeriggio, in cima alla torre degli Asinelli, per protestare contro le politiche regionali climatiche e il Passante. Sotto, in strada, una decina di sodali sostenevano la loro protesta. Che è andata avanti per un’oretta, finché i carabinieri della Bologna Centro non sono saliti anche loro in cima alla Torre (da cui era intanto stato srotolato anche uno striscione) per trattare la resa. I ragazzi si sono a quel punto decisi a scendere, concludendo la protesta estemporanea.