Attivisti di Làbas: riconosciuta l'attenuante per valore morale e sociale nel processo di resistenza

Gli attivisti di Làbas finiti a processo per resistenza, per gli scontri dell’8 agosto 2017 durante lo sgombero dell’ex caserma Masini si sono visti riconoscere dalla Corte d’appello, su input della Cassazione, l’attenuante dell’aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale. Così, per sette di loro è stata rideterminata la pena, anche con l’esclusione dell’aggravante dell’avere agito contro un pubblico ufficiale riguardo a un capo relativo alle lesioni e già concessa dalla Cassazione (che l’ha ritenuta ridondante rispetto alla contestazione di resistenza già presente), mentre due sono stati prosciolti dalla Suprema Corte per sopraggiunta prescrizione.

Gli altri sono stati condannati a quattro mesi, compreso il leader della protesta nonché all’epoca co-presidente di ’Coalizione civica’ Gianmarco De Pieri, oppure a cinque. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Simone Sabattini ed Elia De Caro.

Esultano sui social dal collettivo stesso: "Questa pronuncia non solo comporta una rideterminazione delle pene inflitte, ma rappresenta un importante riconoscimento del valore politico e sociale di quell’esperienza, nonché dell’azione di chi con il proprio corpo l’ha difesa, creando un importante precedente giurisprudenziale – si legge infatti sulla pagina Facebook di Làbas –. Questo risultato è il frutto di un percorso collettivo che non si ferma qui. Restiamo uniti".

Questo, infatti, è uno dei primi casi in cui l’attenuante del particolare valore morale o sociale viene riconosciuta in relazione all’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, appunto uno dei capi di imputazione a carico degli attivisti. A segnalare ai giudici della Cassazione come "vizio di motivazione" la mancata concessione dell’attenuante nella sentenza d’appello – che aveva confermato la condanna per resistenza aggravata, e per due imputati pure per lesioni aggravate e per una nona persona la condanna per travisamento – erano stati gli avvocati De Caro e Sabattini, per cui era "illogico" che la Corte d’appello non avesse riconosciuto l’attenuante, pur avendo affermato che il valore sociale e culturale di Làbas già "esplicitamente e implicitamente riconosciuto dalle istituzioni e dal Comune".

I giudici della Cassazione hanno riconosciuto, nella sentenza, che "la motivazione della sentenza impugnata appare viziata quanto al diniego della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale", ritenuta "soccombente rispetto a un’entità del tutto eterogenea (e quindi astrattamente non comparabile), quale la gravità della condotta (desunta da indici come il contesto urbano in cui è state realizzata, il pericolo per l’incolumità pubblica e la lesione del diritto di proprietà e dell’ordine pubblico)". Da qui la decisione di annullare con rinvio, sul punto, la sentenza d’appello.

"Siamo contenti di questo riconoscimento, che dà atto anche del valore di quell’esperienza, riconosciuto anche da esponenti politici e dai cittadini stessi, che ora lamentano come il degrado sia ben peggiorato da quando l’ex caserma è abbandonata, e che non fosse certo Làbas a crearlo, anzi – così l’avvocato De Caro –. A chi ha fatto leva sul detrimento del valore del bene, ricordo che ora versa nel totale abbandono, con una perdita per tutta la cittadinanza".

Federica Orlandi