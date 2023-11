Attivisti di Ultima Generazione. Convalidati i tre arresti

Due divieti di dimora in città e un obbligo di firma alla polizia giudiziaria. È quanto deciso dal giudice per tre dei dieci attivisti di Ultima Generazione che giovedì hanno bloccato la tangenziale tra le uscite Fiera e via Stalingrado in direzione Casalecchio (vedi foto: si sono materialmente incollati le mani al cemento). Ai giovani, che hanno trascorso la notte ai domiciliari, sono stati riconosciuti la violenza privata aggravata e il danneggiamento, ma non l’interruzione di pubblico servizio. Fuori dal tribunale presidio di altri attivisti.