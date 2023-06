Attivisti in corteo contro il Passante Tangenziale bloccata per due ore Lunghe code, automobilisti furiosi

di Chiara Caravelli

"Il Passante non lo vogliamo". Questo il grido che ieri ha accompagnato il corteo del movimento ambientalista Extinction Rebellion. Circa 200 persone si sono radunate al giardino Aurelio Barbalonga di via Parri, intorno alle 15.30, per poi dirigersi verso la tangenziale in segno di protesta per la realizzazione del Passante di mezzo. Il corteo, partito poco dopo le 16, è stato presidiato a vista dalle forze dell’ordine, che hanno bloccato l’uscita della tangenziale in direzione San Lazzaro per permettere l’entrata dei manifestanti. Il passaggio del corteo ha provocato enormi disagi al traffico, con una parte della città che è rimasta bloccata per ore. Lunghe code soprattutto su via Stalingrado, oltre che in tangenziale a causa della deviazione (gli attivisti l’hanno occupata tra le uscite 7 bis e 8, ndr).

La protesta ha suscitato la rabbia di migliaia di automobilisti, rimasti bloccati in coda per ore.

Lavoratori che hanno accumulato pesanti ritardi, ma anche tante famiglie che, approfittando della giornata pre-festiva, stavano andando a trovare familiari e amici.

La manifestazione tra canti e balli dedicati al cambiamento climatico si è svolta sempre in maniera pacifica. Gli attivisti hanno poi intonato cori contro il progetto di allargamento dell’autostrada e, in tangenziale, hanno esposto uno striscione con scritto "Prossima uscita: collasso. La Regione oggi asfalta domani affonda". Alla testa del corteo, invece, la scritta "2050 è troppo tardi", in riferimento all’obiettivo "emissioni zero" contenuto nella legge europea sul clima.

La scelta di voler bloccare il traffico all’altezza dei cantieri del Passante di mezzo non è casuale, ma ha l’obiettivo di "denunciare le responsabilità dell’amministrazione regionale nell’attuale situazione emergenziale e chiedere un cambiamento radicale nelle politiche ecologiche regionali".

Il movimento ambientalista chiede "la revisione del Patto per il lavoro e per il clima attraverso un’assemblea cittadina regionale e l’introduzione dell’obiettivo regionale di neutralità climatica al 2030". Durante la manifestazione di ieri pomeriggio, a cui hanno preso parte anche diversi bambini, gli attivisti hanno espresso il loro dissenso cantando e ballando in segno di protesta. Al grido di "noi vogliamo aria pulita".