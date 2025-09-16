Duemila attivisti Pro Pal in corteo: traffico in tilt in centro a Bologna

Bologna, 16 settembre 2025 – L’esercito di Israele è entrato a Gaza City. E Bologna risponde con una grande mobilitazione che vede studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici, in presidio in piazza e in corteo per le strade del centro. Il messaggio è chiaro da giorni: «Bloccheremo tutto». E lo hanno fatto, lavoratori e collettivi, sigle sindacali e partiti, con in prima fila gli studenti universitari. Piazza Maggiore è un tappeto di bandiere palestinesi, con oltre duemila persone radunate per gridare contro «lo Stato sionista e genocida di Israele». Tra i cartelloni di protesta, la stella di David è accostata al simbolo fascista.

E Bologna si blocca, letteralmente, per fare sfilare il serpentone a suon di tamburi e cori, sotto il controllo di Digos e reparto Mobile della Questura, con la polizia Locale a gestire la viabilità.

«Bologna lo sa da che parte stare, dalla parte giusta della storia», gridano gli attivisti al microfono attraversando il centro, da piazza Maggiore fino alla stazione, con macchine e scooter in coda nel traffico.

«Siamo qui per imporre le nostre priorità al governo solidale a Israele – tuona Federico Serra di Usb –. In ogni mano che lavora c’è un grido di solidarietà alla Palestina. Dal basso dobbiamo imporre priorità sociali e politiche: no all’economia di guerra». Al sindacato di base si sono uniti Cambiare Rotta, Cua, Plat, Labás, Osa e Potere al Popolo.

In via Amendola il fumo riempie la strada: un cassonetto è andato a fuoco, con i vigili del fuoco sul posto. Viale Pietramellara è un fiume di persone che transitano davanti alla stazione, dove il reparto Mobile blocca l’entrata. E poi il corteo prosegue lungo il ponte di via Matteotti, passando davanti al Memoriale della Shoah e terminando davanti al teatro Testoni, in Bolognina. Qui fumogeni e bandiere che sventolano.

Per gli studenti, «dalle scuole alle università non possiamo riprendere le lezioni come se nulla fosse mentre c’è un genocidio in corso – scandiscono al megafono –. Faremo scioperi, picchetti e occupazioni. Saremo indisponibili a fare entrare la propaganda sionista nelle nostre scuole, come gli operai». E ancora: «Abbiamo chiesto che la Regione si esprima contro lo stato sionista e a favore della Flotilla – ammoniscono i manifestanti –. Questo però non è successo».

E non basta «la prima vittoria» in Università, con il Consiglio degli studenti che ha approvato la mozione che chiede al Senato accademico e all’università di interrompere gli accordi con Università e aziende israeliane.

Questa sera, da piazza dell’Unità partirà un nuovo corteo, convocato da Bolognina Antifascista. E lunedì ci sarà lo sciope ro generale.