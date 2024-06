Attivisti nei guai dopo gli scontri al Don Bosco di Bologna: 4 denunciati e 20 identificati

Bologna, 21 giugno 2024 – Identificati venti manifestanti e denunciati quattro attivisti. Sono le prime conseguenze degli scontri al parco Don Bosco di Bologna tra polizia e militanti riconducibili al comitato Besta.

Le tensioni sono state generate dalla protesta al cantiere del tram, che prevede il taglio di alcuni alberi per i lavori. Alcuni attivisti si sono persino arrampicati sugli alberi per opporsi alle motoseghe.

La Digos sta approfondendo la posizione di almeno venti manifestanti identificati nella mattina di ieri che, "a vario titolo, appaiono coinvolti in violazione di norme a tutela dell'ordine pubblico". A comunicarlo è la Questura di Bologna.

Dopo gli scontri di ieri, poi, sono stati fermati quattro manifestanti, denunciati e poi rilasciati: due per il rifiuto di fornire le proprie generalità e due per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Per quanto riguarda le forze dell’ordine, sono invece undici gli agenti del Reparto Mobile di Bologna rimasti feriti negli scontri.