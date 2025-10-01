Attività e corsi, la biblioteca pensa ai ragazzi

Largo ai ragazzi a Casa Bondi a Castenaso. Attività libere, laboratori, proposte creative e momenti di studio condiviso: da ottobre Casa Bondi Ragazzi parte con tante opportunità gratuite dedicate alle ragazze e ai ragazzi.

Casa Bondi Ragazzi è aperta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19 e il sabato mattina dalle 9 alle 12.30. Gli spazi attrezzati – sala relax, sala camino (per i laboratori), sala compiti, loggia-salotto – sono a disposizione per leggere, giocare, studiare, ascoltare musica, guardare film e stare insieme, con il supporto di personale dedicato. Grazie al contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, tra ottobre e dicembre prendono avvio tre percorsi gratuiti per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni.

Ci saranno anche: un percorso di educazione alla difesa personale (10 incontri a partire da ottobre e fino a dicembre) a cura di Filippo Bolognesi e Stefano Zarri, assieme alla esperta criminologa Martina Petrucciani e alla pedagogista Giulia Piazza; quattro incontri dedicati al teatro di improvvisazione (ottobre-novembre), con ultimo appuntamento aperto al pubblico a cura di Teatro a Molla, con Olivia (Ollie) Rasini; un percorso di progettazione e realizzazione partecipata di arredi urbani per Casa Bondi (da novembre a maggio), a cura del Collettivo Franco.

Casa Bondi Ragazzi propone anche attività gratuite semi-strutturate, prenotabili la settimana precedente agli appuntamenti. Per un ottobre da brividi tanti gli eventi pensati per i giovani: laboratori creativi da paura a tema Halloween ogni giovedì di ottobre e una festa conclusiva venerdì 31 ottobre; giovedì 9 ottobre dalle 16 alle 18 decorazioni spaventose, giovedì 16 ottobre dalle 16 alle 18 lanterne mostruose, partendo da foglie autunnali, palloncini, carta velina e lucine al led, daremo vita a lanterne uniche e inquietanti. Il tutto rivolto alla festa a stelle estrisce di Halloween.

Ritorna a grande richiesta anche lo Swap Party: una iniziativa nell’ambito del progetto Clima Comune, realizzata da BiBest e Biblioteche del Distretto Pianura Est. Appuntamenti preparatori ogni giovedì di novembre (6, 13, 20 e 27 novembre, ore 15-18) e festa finale di scambio e riuso venerdì 5 dicembre dalle 17 alle 20. È in fase di organizzazione l’attività di aiuto compiti.