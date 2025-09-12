Attività fisica e benessere al Festival dello sport

Fino a domani Bentivoglio ospiterà il Festival dello Sport e del Benessere, giornate dedicate alla salute, all’attività fisica, al divertimento e alla buona cucina. Le iniziative si svolgeranno presso il centro culturale Te:Ze, lo stadio comunale di Bentivoglio e il campo di pallacanestro di Bentivoglio, con un programma ricco di appuntamenti pensati per tutte le età. Il Festival propone conferenze, esibizioni e tornei sportivi, dimostrazioni pratiche, camminate di Street Workout e stand gastronomici per vivere insieme uno stile di vita sano e attivo.

Oggi, venerdì, allo stadio comunale di Bentivoglio, alle 19, l’autrice Alice Pignagnoli presenterà il suo libro ’Volevo solo fare la calciatrice’, in un incontro che vedrà la partecipazione dell’assessora allo Sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi. Dalle 20.15, il campo sportivo si animerà con una serie di esibizioni di ginnastica artistica, beach volley e una partita di calcio femminile. Durante la giornata, ci saranno anche camminate di Street Workout.

Domani, sabato, allo stadio comunale e campo di pallacanestro nel parco di via Berlinguer tante attività pratiche: dalle 11 dimostrazione di frisbee per cani, partita di pallavolo per il campionato juniores élite U19, torneo di basket giovanile, pratiche sportive aperte: judo, karate e ginnastica dolce, torneo di calcio giovanile ed esibizione di volley femminile, pratiche sportive: yoga/pilates, strong, esibizione di volley femminile. Durante la giornata si terranno altre camminate di Street workout.

Il Festival si concluderà con un appuntamento speciale domenica 14 settembre all’Arci Ueiss San Marino, dove sono in programma tornei di frisbee, basket a 3 e Fitwalking. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Un’occasione per divertirsi, scoprire nuove discipline e condividere insieme il valore dello sport e del benessere.