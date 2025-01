Attività gratuite per bimbi da zero a tre anni insieme ai genitori al centro ’In Rete’

Ad Argelato rimarrà aperto fino al prossimo 28 giugno il centro dedicato a bambini e genitori ‘In rete’ dove si tengono attività gratuite. Il servizio si rivolge alle famiglie dell’Unione Reno Galliera cui offre uno spazio di incontro e scambio tra genitori e momenti di confronto con l’educatrice del servizio, oltre a esperienze ludiche condivise da adulti e bambini da zero a tre anni di età. In particolare si tengono laboratori di narrazione e giochi di senso motorio. ‘In rete’ si trova nel nido d’infanzia ‘Il Grillo’ in via Pietro Orsi ed è aperto i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 11,30.

I bambini devono essere accompagnati da un genitore o altro adulto di riferimento. E’ prevista la verifica dello stato vaccinale ed è richiesta dunque la certificazione vaccinale o la prenotazione Asl delle vaccinazioni non ancora eseguite. Maggiori info sul sito web del Comune di Argelato dove è a disposizione anche un QRcode dove potersi iscrivere al servizio.