"Attività in crisi, urgente riaprire la strada"

Una vera calamità per l’economia locale. L’Ascom lancia l’allarme per la chiusura della strada provinciale 325 ’Val di Setta e Val di Bisenzio’, al km 41, nel Comune di Castiglione dei Pepoli, a circa un chilometro dal confine con la Toscana. Confcommercio Ascom Bologna esprime grande preoccupazione per questa nuova interruzione alla viabilità nella montagna, che va ad aggiungersi a una cronica carenza di infrastrutture e alle limitazioni accumulatesi su numerosi collegamenti con le successive ondate di maltempo.

"Le attività economiche della frazione di Rasora e di quelle limitrofe sono in grave difficoltà – ricorda Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna – con la prospettiva di dover attivare la cassa integrazione per i dipendenti. Si tratta di attività, fra cui un esercizio polifunzionale con ristorazione, generi alimentari, bar e tabaccheria, che rappresentano un punto di riferimento per l’area e svolgono un ruolo fondamentale di presidio su questo crinale: un prolungato blocco del transito avrebbe ripercussioni gravissime su aziende che sostengono l’economia di prossimità di questo territorio". Difficoltà anche per i residenti dell’area che si recano per studio o per lavoro a Castiglione dei Pepoli o verso la Provincia di Prato. Una sessantina di studenti, oltre a molti lavoratori pendolari. "Il Comune di Castiglione dei Pepoli – sottolinea Arianna Tortelli, presidente della locale Confcommercio Ascom –, da subito coordinato con il confinante Comune toscano di Vernio, ha attivato servizi di navetta con la stazione ferroviaria di San Benedetto e linee di scuolabus sui due lati dell’interruzione, insieme a una quota di parcheggi provvisori. Altre soluzioni sono state proposte anche dagli abitanti della vicina frazione di Rasora, attivando una chat diretta con l’Amministrazione Comunale".

"Il Comune di Castiglione dei Pepoli, insieme agli altri sul crinale fra Emilia e Toscana, hanno adottato misure di emergenza che mitigano il disagio per i cittadini – conclude Giancarlo Tonelli – ma la situazione va risolta con urgenza. Chiediamo che la Città metropolitana si faccia parte attiva per coordinare le azioni di ripristino della viabilità e dei collegamenti con Castiglione e con Bologna: non possiamo aggiungere una nuova criticità al sistema della mobilità del nostro Appennino". Nei giorni scorsi la Città metropolitana ha fatto sapere di avere già individuato le soluzioni tecniche per riaprire la strada alla circolazione prima dell’inverno, entro due mesi al massimo.