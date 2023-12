Attivo nuovo impianto fotovoltaico

La Salami Spa, storica azienda modenese che produce pompe a ingranaggi e valvole distributrici oleoidrauliche, ha inaugurato sul tetto dei propri stabilimenti in via Emilia Ovest un nuovo impianto fotovoltaico. Costruito in collaborazione con la multinazionale EDP, l’impianto produrrà un quantitativo di energia elettrica superiore ai 410.000 KWh consentendo una sensibile riduzione dell’energia richiesta alla rete. Si avrà un calo delle emissioni di quasi 23 tonnellate di CO2. L’investimento complessivo è di oltre 500 mila euro (foto, il managing director Angelo Pucci).