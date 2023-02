Attori di cinema si diventa Ecco il primo corso gratuito

C’è tempo fino a martedì 7 febbraio per iscriversi alle selezioni per il corso di alta formazione CamERActing – Essere attori nell’audiovisivo diretto da Stefano Pesce e Licia Navarrini, in programma tra marzo e dicembre, alla Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno e in tre sedi in città di Bologna. Approvato nei mesi scorsi dalla Regione, si tratta del primo corso di formazione dedicato alla recitazione televisiva cinematografica ed è completamente gratuito grazie a finanziamenti europei. "Nella nostra regione – spiega l’attore bolognese Pesce – stanno crescende le produzioni cinematografiche e c’è bisogno di un buon livello di recitazione. Questo corso è il primo per la recitazione cinematografica. E non ci sono limiti d’età".

Oltre a Pesce e Navarrini, il corso vede il coinvolgimento anche dei registi Ambrogio Lo Giudice ed Enza Negroni, oltre a Cronopios, società accreditata per l’alta formazione nell’ambito dello spettacolo. Gli aspiranti attori e attrici – i posti sono dodici – saranno coinvolti in un percorso formativo che prevede un totale di 600 ore, la maggior parte di aulalaboratorio mentre le restanti (50 ore) saranno impiegate in un project work. Il corso è incentrato sulla relazione diretta con professionisti del mondo della produzione cinematografica e televisiva, per apprendere non solo a padroneggiare le tecniche di recitazione ma anche per capire cosa significa lavorare su un set. Per partecipare alle selezioni, fra il 15 e il 17 febbraio alla Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara occorre compilare il modulo scaricabile dal sito www.cronopiosformazione.it e inviarlo a [email protected]