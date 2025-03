Attori e spettatori attorno al palco con il minestrone fatto di parole

Appuntamento all’ora di pranzo, domani alle 12.30, per il secondo spettacolo che il Teatro delle Ariette allestisce fra le tavole imbandite nel teatro in mezzo ai campi, in via Marzatore di Valsamoggia. Il cartellone intitolato ’Finalmente domenica!’ si è aperto con un testo scritto che rappresenta il diario della vita quotidiana di Paola Berselli e Stefano Pasquini, i fondatori e protagonisti di questa avventura di vita e di lavoro artistico, redatto dopo vent’anni di vita in campagna e dieci di teatro in giro per l’Italia e l’Europa. Domani va in scena l’ultima creazione della compagnia: "Noi siamo un minestrone" (nella foto), che vede gli attori protagonisti dello spazio quadrato, al centro su tavoli bassi ci sono due pentole e tutto il necessario per fare il minestrone. Attorno, attori e spettatori, seduti sulle sedie. Più che uno spettacolo, meglio pensarlo come "un incontro, un pezzo di tempo, un’ora vissuta poeticamente cercando quello che c’è prima delle parole e quello che resta dopo che sono state pronunciate e dimenticate".