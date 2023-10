’Attori per caso’. Tante risate per lo sport

Da Casalecchio a San Pietro in Casale, ma sempre sul filo del sorriso e della solidarietà. Domenica prossima la compagnia teatrale amatoriale degli ’Attori per caso’ approda sul palco del cinema teatro Italia di San Pietro in Casale con il suo ultimo spettacolo: l’esilarante musical intitolato ’Recitare che inferno’, molto liberamente ispirato alla Divina Commedia. Così, a quasi trent’anni dal loro esordio come gruppo di genitori di bambini che frequentavano un asilo retto da suore, questa compagnia domenica apre la nuova stagione teatrale a San Pietro con l’obiettivo di divertire il pubblico e col ricavato sostenere le due società sportive Basca calcio e Veni basket. Degli improbabili attori si ritrovano nei gironi infernali tra lussuriosi, golosi e vanitosi. Incontri inverosimili con Re Sole, Toni Manero, Canavacciuolo, Jack e Rose del Titanic e diversi altri che farebbero rabbrividire il grande Dante Alighieri. Una commedia esilarante che conquisterà grandi e piccoli come spiega il regista Giordano Nicoletti: "La nostra mission principale è sempre stata quella di utilizzare i nostri spettacoli come strumento per la raccolta di fondi a beneficio delle numerose associazioni locali. In quasi tre decenni di attività, abbiamo collaborato con un vasto numero di organizzazioni del territorio". E anche in questo caso sarà così, come spiega il presidente di Veni basket Dario Dondarini: "La serata con gli Attori per caso può dare ulteriore linfa ai progetti in corso e che stiamo pianificando per i nostri ragazzi".

Info e prenotazioni: 348 254 0278.