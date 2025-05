‘Attraversare il dolore’, tra cura, ascolto e speranza

In occasione della Giornata del Sollievo l’associazione di pazienti Amrer ha organizzato per questo pomeriggio a partire dalle 18,30, nella sala degli Anziani a Palazzo D’Accursio in piazza Maggiore, un incontro dal titolo ‘Attraversare il dolore. Un cammino di cura, ascolto e speranza’.

L’obiettivo del convegno è quello di sensibilizzare operatori sanitari, pazienti e cittadini sull’importanza della prevenzione e della terapia del dolore, affermando il diritto di ognuno di ricevere cure adeguate contro la sofferenza. A confrontarsi su questo delicato tema saranno la psicologa dell’Ausl Daniela Ferrini, il direttore Unità Terapia del Dolore del Bellaria Emanuele Piraccini, il padre domenicano Giorgio Carbone, professore di Bioetica Antropologia Teologica alla la facoltà di Teologia di Bologna. Entrata libera. A moderare l’incontro sarà la giornalista Antonella De Minico.