Attualità e grandi donne scendono nell’Agorà

Lampi, scintille e tracce dei nostri tempi. È l’immagine che racchiude la nuova stagione di Agorà. Inaugura sabato prossimo, il 30 settembre, con un Ipertalk-show, al Teatro Biagi D’Antona di Castel Maggiore, ideato e condotto da Sotterraneo, il pluripremiato collettivo fiorentino. Si parlerà di teatro, dei progetti che attraverseranno gli otto comuni dell’Unione Reno-Galliera, di errori in scena e rapporto con il pubblico. Una festa per celebrare il progetto diretto da Alessandro Amato con gli sguardi di Anna Amadori, Nicola Borghesi, Lorenzo Donati e Rosalba Ruggeri.

Il programma prosegue il 21 ottobre a San Giorgio di Piano con un reading musicale di Federico Taddia, che racconta la storia di Margherita Hack. Una vita straordinaria tanto quanto quella di Wistawa Szymborska, a cui Tita Ruggeri dedica Cipolla, il 18 novembre al Teatro Alice Zeppilli di Pieve di Cento. Fabiana lacozzilli, ne La classe, il 28 ottobre al teatro La Casa del Popolo di Castello d’Argile, rievoca i ricordi d’infanzia, tra luci e ombre. Ci sono anche le Clarisse de La semplicità ingannata, una satira per "attrice e pupazze sul lusso d’esser donne" di Marta Cuscunà (24 febbraio al Teatro Alice Zeppilli, Pieve di Cento). Un corposo filone del calendario affronta temi legati all’attualità.

È il caso dell’analisi di Cinzia Spanò sulla giudice Paola Di Nicola (Tutto quello che volevo, il 24 novembre al Biagi D’Antona, foto) o della reinterpretazione della commedia Signorina Zingaretta a cura di Ateliersi (Gipsy Lady 1646, il 2 dicembre a La Casa del Popolo). In Via del Popolo, il 3 febbraio a La Casa del Popolo, Saverio La Ruina, osserva il cambiamento della sua piccola città d’origine, mentre con Surrealismo Capitalista, il 17 febbraio ad Argelato, il Collettivo Baladam B-side mette in scena un compendio di derive della società odierna. Agorà presenta poi una speciale produzione nell’ambito di A tutti, voci dalla storia, nata a partire dal ritrovamento di una valigia con le registrazioni di interviste a 34 prigionieri politici sopravvissuti al campo di concentramento.

Trasformate, ora, in forma teatrale (Volevo risarcirvi, il 9 dicembre al Teatro Alice Zeppilli di Pieve di Cento e il 20 gennaio al Biagi D’Antona). La celebrazione della Festa della Liberazione è affidata invece a Nicola Borghesi, il 21 aprile al Teatro Biagi D’Antona. Nel cartellone, fittissimo, ci sono anche Roberta Biagiarelli, Pietro Babina, Francesco Alberici, Paola Tintinelli, Angela Malfitano ed Elena Bucci, Fanny & Alexander. E gli appuntamenti di danza: Otto di Kinkaleri e Amleto di Collettivo Cinetico. Il programma completo su stagioneagora.it.

Amalia Apicella