Auditorium di Calderino, Monte San Pietro: Al via la nuova stagione teatrale

Si apre sabato prossimo la stagione teatrale intitolata ’Un teatro per le 4 stagioni’. Un cartellone promosso dall’assessorato alla Cultura che negli spazi dell’auditorium di Calderino vedrà succedersi nove spettacoli per i quali è già aperta la prenotazione e la campagna di abbonamenti. Si inizia sabato con Tiziana De Masi che porta in scena il suo ‘Io siamo noi’: le storie dei volontari che hanno superato la dimensione dell’io per ragionare nel nome del ‘noi’, con i testi di Andrea Guolo, la regia di Paolo Valerio e Mirko Segalina. L’11 novembre con il dialogo di Tita Ruggeri (foto) e Gabriele Via in programma lo spettacolo di John Gray ‘Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere’. Il 26 novembre con la regia di Tita Ruggeri il cartellone prevede lo spettacolo delle Salamandre intitolato Una questione da poco, appuntamento fuori abbonamento con entrata ad offerta libera. L’annata si chiude poi con le proposte tragicomiche interpretate e scritte da Emanuela Grimalda sotto il titolo ‘Ridicola’.