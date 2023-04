Auditorium Mast Georg Gatsas fotografa la comunità musicale

Oggi alle 18.30 appuntamento al Mast Auditorium con Georg Gatsas e Bologna: fondersi nella città. Un racconto per immagini di una comunità musicale e artistica. Il fotografo, in dialogo con Antonio Grulli e Francesco Zanot, racconta l’esperienza della sua residenza artistica a Bologna finanziata da Atelier Mondial, programma svizzero di borse di studio che offre ad artisti l’opportunità di trascorrere mesi all’estero per promuovere un dialogo interculturale sull’arte.

Nell’ambito del progetto, organizzato nel 2022 in collaborazione con Fondazione Mast, Gatsas ha ritratto i protagonisti della scena musicale della città e i loro principali luoghi di riferimento.