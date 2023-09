Auditorium scuole Panzacchi Ozzano: lavori in un solo stralcio con 1,3 milioni Pnrr

Svolta importante, quella arrivata questa settimana, per il nuovo plesso delle scuole medie Panzacchi di Ozzano. È arrivata, infatti, la conferma della concessione del contributo di un milione e 300mila euro derivante da fondi Pnrr. Questo è un importante spiraglio di luce per il progetto, travolto da anni di polemiche per ritardi nei lavori e conseguenti disagi per gli studenti, perché consente all’amministrazione comunale di poter sbloccare l’opzione, finora tenuta in sospeso, della realizzazione dell’auditorium contestualmente ai fabbricati destinati al corpo scuola e palestra che sono già in avanzato stato di costruzione (nella foto). Finora questo terzo fabbricato è sempre stato tenuto ai margini dell’intero progetto e l’attenzione si è riversata sul corpo scuola e sulla palestra, edifici indispensabili per il funzionamento della scuola.

Questo era il sentore prevalente in paese, anzi l’auditorium è stato molto "chiacchierato" sia sui gruppi social locali che all’interno dei gruppi politici di minoranza, che hanno più volte invitato l’amministrazione comunale a procedere in un secondo tempo all’eventuale realizzazione dell’auditorium per non gravare eccessivamente sul bilancio comunale e minarne la tenuta. "Ora possiamo lavorare al progetto nella sua interezza e ne sono fiero – dichiara il sindaco Luca Lelli –. Agire con prudenza e operare solo nei limiti delle disponibilità economiche senza mettere a rischio il bilancio comunale è sempre stata una priorità anche per noi tanto. Fare questo stralcio in un secondo tempo avrebbe significato sicuramente maggiori costi nel dover rimettere in piedi un nuovo cantiere, disagio per gli studenti che intanto iniziavano le lezioni nell’attiguo corpo scuola e incertezza sui tempi di realizzazione".

Nello specifico l’auditorium, dotato di 214, è uno spazio che prevede un utilizzo legato alle attività scolastiche, ma anche per manifestazioni di respiro più ampio destinato alla collettività ozzanese. La superficie utile complessiva di tutto il progetto sarà di 4.678 metri quadri, suddivisi tra 3.366 per la scuola, uffici e atrio; 890 per la palestra e 422 per l’auditorium.

Zoe Pederzini