Auguri Angela Maria De Vicariis. Una festa con tre generazioni

Un traguardo splendido, cento anni, raggiunti dalla signora Angela Maria De Vicariis, nata in provincia di Avellino il 31 maggio 1925, ma residente a Bologna fin dal 1963. È il nipote Massimo Del Gaudio, chirurgo generale, titolare di incarico di alta specialità in sarcomi, carcinosi e tumori rari addominali del Sant’Orsola a raccontare di quella "nonna sempre così presente, che ha allevato anche noi nipoti, di cui va tanto orgogliosa".

"È arrivata a Bologna nel 1963 e ha sempre abitato in zona Mazzini – dice Del Gaudio –, per un periodo proprio in via Mazzini. Il nonno lavorava in Tribunale e lei ha allevato due figli, mia mamma e mio zio, ma poi si è dedicata anche a noi nipoti. Siamo molto affezionati a lei per come ci è sempre stata vicina".

La signora da 14 anni vive a Villa Ranuzzi. "Si è sempre trovata divinamente per la presenza di medici, infermieri, fisioterapisti, palestra: sta molto bene, servita e riverita", conclude Del Gaudio.