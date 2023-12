Auguroni a tutti O quasi

Gennasi

Dato che l’edizione 2031 dei campionatissimi è uscita dalla sfera dell’impossibile e ora cammina con le sue gambe, in nome della fede e della fantasia. E siccome chi si contenta non gode, come ciliegine sulla torta vorremmo un trofeo in più nella bacheca Virtus e il ritorno in A della Fortitudo. Troppo? O troppo poco? CITTÀ 30

Auguroni: dopo sei mesi di rodaggio senza rischi, dal primo gennaio dovremo allertare la mente e sollevare il piedino destro, multa ci cova. Bei tempi, e bel film, quando si sprintava ai 50 km all’ora, su rettilineo sgombro, asfalto asciutto e visibilità perfetta. Adesso guardiamo il cruscotto con malinconia e sul magnete della memoria lèggiamo: vai piano papà, pensa a Lepore.

IL PASSANTE

Auguroni al progetto definitivo, atteso a metà gennaio, in rottamazione decenni di visioni, revisioni, supervisioni. Da oltre un mese si lavora di notte, cantiere zero e interventi propedeutici, niente fretta ma ci siamo, il solco è tracciato. Sulla tangenziale spariranno (ma davvero?) code e ingorghi nelle ore di punta, compresa quella di cena. Addio alla colonna in fame.

AEROPORTO

Auguroni in anticipo a Guglielmo Marconi a 150 anni dalla nascita (25 aprile 1874). Lo scalo a lui intitolato sarà sottoposto a un profondo restyling. Piccolo, scomodo, inadeguato? Con 216 milioni in un lustro, la società di Borgo Panigale conta di incrementare efficienza e appeal. La pista in gioco è molto alta.

ALLA LAMBORGHINI

Auguroni ai dipendenti che, sorpresa sorpresa, hanno approvato con il 96% dei voti l’accordo azienda-sindacati sulla settimana lavorativa di quattro giorni accompagnata dall’aumento salariale.

La classe operaia

va a Sant’Agata.