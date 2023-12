Augusto Barbera eletto presidente della Corte costituzionale

Bologna, 12 dicembre 2023 – Augusto Barbera è il nuovo presidente della Corte costituzionale. Professore emerito di diritto costituzionale all'Università di Bologna, Barbera, 85 anni, era dal mese scorso il presidente facente funzioni della Corte. Guiderà la Consulta per un anno. Nato ad Aidone (Enna), Barbera è bolognese d’adozione e ha lasciato una traccia profonda nel diritto costituzionale italiano e nell’Alma Mater. Bologna, dopo aver ottenuto in passato la terza carica dello Stato, con Pier Ferdinando Casini Presidente della Camera, e la quarta, con Romano Prodi Presidente del Consiglio, ora ottiene la quinta proprio con Barbera. Giurista di fama, ha pubblicato 22 volumi e circa 400 tra saggi, ed è stato direttore, dal 1999 al 2015, di ‘Quaderni costituzionali. Rivista italiana di diritto costituzionale’, edita da Il Mulino. Inoltre, co-dirige, insieme al professor Andrea Morrone, gli ‘Annali di diritto costituzionale’.

L’altra sua grande passione la politica. Dal 1980 al 1982 consigliere regionale in Emilia Romagna, Barbera poi è stato deputato eletto nelle liste del Pci e del Pds, per cinque legislature, fra il 1976 e il 1994. Nell'aprile 1993 venne nominato ministro per i Rapporti con il Parlamento nel governo di Carlo Azeglio Ciampi. Si dimise però, a 24 ore dal giuramento insieme agli altri tre ministri della sinistra di quell'esecutivo in polemica per la mancata concessione, da parte del Parlamento, dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi. È stato anche fra i promotori dei referendum elettorali del 1991, del 1993 e del 1999.