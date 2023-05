Aula didattica dell’Auser con i computer riciclati

Il gruppo Auser di Lizzano in Belvedere ha allestito all’interno dell’edificio Martignano, conosciuto anche come l’ex colonia ferrarese, un’aula per chi avesse bisogno di utilizzare un computer. La sala sarà inaugurata sabato 27 maggio e ha la caratteristica di essere stata allestita con materiale di riciclo, a partire dai terminali, che la pubblica amministrazione non utilizzava più e che sarebbero finiti tra i rifiuti se non fossero stati riabilitati da questa iniziativa. "Questo è uno degli aspetti più interessanti di questo nuovo internet point – spiegano i responsabili del gruppo Auser lizzanese – perché il costo per la collettività è stato davvero minimo, anzi c’è stato un risparmio dovuto al mancato smaltimento. Anche i tecnici che hanno allestito l’aula sono tutti volontari Auser che hanno lavorato gratuitamente per rimettere in funzione tutte le apparecchiature che erano state dismesse".

L’iniziativa è chiaramente rivolta alle persone anziane che il più delle volte non hanno la disponibilità di un personal computer nelle loro case. Si parte con una navigazione libera e gratuita nei pomeriggi del martedì e del giovedì per chi ha già acquisito i primi rudimenti dell’informatica, poi sono in programma una serie di corsi con un piccolo contributo da parte dei partecipanti che non sanno cosa fare una volta acceso il dispositivo.

Ovviamente, esiste una serie di filtri e di controlli per impedire un uso distorto della connessione e la frequentazione della sala non è ristretta a particolari fasce d’età, anche se bisogna essere maggiorenni o, nel caso di minorenni, accompagnati da un genitore. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco di Lizzano Sergio Polmonari e il consigliere comunale delegato alla cultura e ai rapporti con le associazioni di volontariato Paolo Maini. L’aula è stata allestita con sei personal computer che possono essere utilizzati contemporaneamente.

Massimo Selleri