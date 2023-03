Aule didattiche nei giardini delle scuole

Le scuole di San Lazzaro apriranno le porte alla primavera con giardini rinnovati. Sono in corso di ultimazione gli interventi che l’assessorato all’Ambiente ha pianificato e finanziato con 70mila euro con l’obiettivo di rendere più stimolanti sul piano educativo gli spazi aperti delle scuole. Con un cofinanziamento di Hera, e l’utilizzo di piante messe a disposizione dalla Regione nell’ambito del progetto "Mettiamo radici per il futuro", ha preso vita l’intervento di ‘Forestazione diffusa’, grazie al quale sono state messe a dimora mille piante di cui 140 alla materna Fratelli Canova, 120 alla primaria Pezzani e cento al nido d’infanzia Maria Trebbi. Inoltre alle Pezzani sono state fornite dall’Ente di Gestione Per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale sedute in legno e sono realizzati gli spazi per gli orti. Al nido Trebbi invece è stato completato un intervento di riqualificazione e ampliamento dell’area verde che passerà da una superficie di circa 2000 mq a 3000 e nella quale sono state studiate, in collaborazione con il pedagogista, aree gioco, un piccolo stagno, alberi che cresceranno fino a formare capanne, aiuole con piante aromatiche ed altre fioriture. Gli interventi hanno previsto anche il posizionamento di tronchi ad uso didattico nei giardini del polo Mario Lodi, della primaria Ventre, delle Jussi 100, delle Pezzani, del nido Trebbi, delle Canova e delle Fantini.

"Dotare di verde e di attrezzature naturali per il gioco e le attività didattiche i giardini scolastici è una scelta che va nella direzione di migliorare la vivibilità della scuole e quindi di migliorare il benessere dei bambini - sostiene l’assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli - . I giardini scolastici possono fungere da aule a tutti gli effetti, sono luoghi in cui i bambini imparano ad osservare l’ambiente che li circonda e ad apprendere sperimentando e utilizzando tutti i sensi. Per questo riteniamo prioritari gli investimenti nella loro riqualificazione, perché è importante che fin da piccoli si possa imparare ad amare e apprezzare la natura".

Secondo l’assessore alle Politiche scolastiche Benedetta Simon: "I giardini scolastici sono a tutti gli effetti degli spazi che educano. Quindi, dopo la creazione di un’aula natura, grazie al Wwf, alle don Milani, proseguono l’investimento e la riqualificazione. Da tempo portiamo avanti la scelta dei materiali naturali, soprattutto il legno, perché è vivo e permette di creare giochi intelligenti e ambienti di apprendimento interessanti per grandi e piccoli. In collaborazione con le scuole, continuiamo a progettare nuovi interventi per rendere i giardini ancora più belli e frequentati".

Zoe Pederzini