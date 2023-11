Aule per corsi e studio pomeridiano. La ’Casa due litri’ apre ai cittadini

Un passo in più verso i cittadini donando loro uno spazio nuovo, anzi recuperato: a Ozzano sono stati inaugurati alcuni locali a disposizione dei cittadini per attività culturali. Si tratta della ‘Casa due litri’. Sono stati aperti al pubblico, pochi giorni fa, gli spazi di proprietà comunale situati in pieno centro, in via Enrico Fermi n12F. Un’area dedicata allo studio, ma che potrà ospitare anche corsi, laboratori e iniziative di promozione alla lettura. Gli spazi vengono gestiti direttamente dalla biblioteca comunale a cui ci si può rivolgere per avere informazioni.

La funzione principale di questi nuovi locali è dare un luogo all’apprendimento: è presente, infatti, un’aula studio aperta dal martedì al venerdì con orario che va dalle 13.30 alle 18.30 con la sorveglianza di operatori e volontari. Al momento sono già state avviate anche alcune iniziative fra cui un corso serale di inglese di ‘American english courses’, un corso di uncinetto per adulti il lunedì pomeriggio, attività e laboratori per bambini il sabato mattina e pomeriggio e gli incontri del Gruppo di Lettura il giovedì sera. "Siamo molto contenti di essere riusciti a recuperare questi spazi in pieno centro paese, quindi facilmente raggiungibili, e di averli messi a disposizione dei cittadini – afferma l’assessore alla Cultura Elena Valerio –. Insieme al personale della biblioteca comunale stiamo lavorando per far partire altre attività". L’assessora Valerio, poi, aggiunge: "Pensiamo a un corso di cucina per bambini, un corso d’inglese sempre per bambini, alla presentazione di libri e, compatibilmente con l’attrezzatura necessaria, anche alcune serate di cinema. In programma c’è anche l’organizzazione di mini corsi rivolti alla cittadinanza per l’utilizzo dello smartphone, posta elettronica, social network, spid. Al momento siamo in una fase di ’work in progress’, embrionale, ma le idee sono tante e sono certa che, anche con l’aiuto dei cittadini e con le loro proposte, molte troveranno la giusta realizzazione".

z. p.