Aule prefabbricate delle Panzacchi. I cittadini scelgono cosa farne

Ultimo appuntamento del percorso partecipativo per il destino dei prefabbricati sul retro del Palazzo della Cultura. Per l’iniziativa ‘Seconda Chance?’ domani dalle 9,30 alle 11,30 nella sala L. Raparelli in via Orti, urne aperte per decidere il futuro dei prefabbricati installati per ospitare alcune classi dell’istituto Panzacchi in attesa della fine della realizzazione della nuova scuola. L’amministrazione infatti, ha deciso di coinvolgere la cittadinanza nel percorso partecipativo denominato ‘Seconda chance?’ , per capire cosa fare con la struttura che dal 2022 accoglie quotidianamente circa 120 alunni. Questo perché il 30 novembre scade per il Comune il noleggio dei prefabbricati, ma le classi resteranno al loro interno fino a giugno 2025.

I cittadini dovranno quindi scegliere tra due opzioni: una volta terminato il noleggio dei prefabbricati smontare le strutture, acquistare i prefabbricati e ripensare a un loro differente uso pubblico, mantenendo le strutture nell’area sul retro del Palazzo della Cultura. Fino ad adesso per il Comune il costo del noleggio annuale dei prefabbricati è stato di 68.076,30 euro: strutture che saranno sfruttate dagli alunni fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso. In caso di acquisto il costo a carico del Comune sarà di 304.975,60 euro.

"Seconda Chance? - dice la vicesindaca Mariangela Corrado - è il nome che abbiamo deciso di dare a questa iniziativa di partecipazione che ha un’accezione positiva perché, in entrambi i casi, condivideremo la possibilità di nuovi usi della struttura o viceversa di nuove funzioni urbane dell’area. Questa prima fase del percorso si svolge sulla base della condivisione dei dati e delle informazioni utili al confronto, così da raggiungere la decisione finale nell’interesse generale. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare al percorso e alla votazione". Lo spoglio dei voti inizierà alla chiusura delle urne.