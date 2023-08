Aumenta il biglietto del trasporto pubblico

Dal primo settembre entrerà in vigore la ridefinizione delle tariffe relative al trasporto pubblico locale nel comune di Cesena. L’aumento, il primo dal 2014, è motivato anche dall’incremento dei costi di gestione: crescita dell’inflazione e impennata del prezzo del carburante. Il titolo urbano Cesena, valido nelle zone tariffarie Cesena-Borello, avrà una nuova tariffa (da 1,30 a 1,50 euro) e una validità più ampia (da 60 a 75 minuti); il multicorse da 10 viaggi passerà da 12 a 14 euro e il biglietto giornaliero da 3 a 3,60 euro. L’abbonamento mensile urbano ordinario Cesena passerà da 28 a 32 euro, mentre l’abbonamento annuale ordinario resterà a tariffa invariata (256 euro). Tra gli interventi previsti anche la revisione applicata per il servizio Parkibus (servizio di trasporto da e per parcheggi scambiatori di Ippodromo, Montefiore e Cimitero), che dal primo settembre passerà dagli attuali 10 centesimi a 50 centesimi per tutta la giornata.