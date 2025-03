Aumenta la violenza sui sanitari. Sette vittime su 10 sono donne

Aumentano le aggressioni al personale sanitario che lavora negli ospedali emiliano-romagnoli: nel 2023 sono state 2.401, lo scorso anno i casi sono saliti a 2.682. I dati presentati ieri in Regione, dall’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi. Sono gli infermieri la categoria più colpita con quasi il 58 per cento delle aggressioni, seguiti dai medici (circa il 14 per cento) e dagli operatori socio-sanitari (oltre l’11 per cento). In aumento soprattutto le aggressioni verbali, mentre sono in diminuzione quelle fisiche. Ma chi sono, in genere, gli aggressori? In 63 casi su cento si tratta dei pazienti o utenti di un servizio sanitario, mentre nei restanti casi si tratta di parenti, caregiver, conoscenti. Per quanto riguarda i luoghi nei quali si sono verificati gli episodi di violenza, arriva una sorpresa: nel 32 per cento dei casi sono i reparti di degenza e non i Pronto soccorso come si potrebbe pensare e dove, comunque, avvengono il 24 per cento delle aggressioni, seguiti dai servizi psichiatrici e delle dipendenze (17 per cento ) e dagli ambulatori (12 per cento). Un altro aspetto rilevante il coinvolgimento delle operatrici donne, che rappresentano il 70 per cento degli aggrediti.

"Le aggressioni, sia verbali che fisiche, al personale sanitario e socio-sanitario rappresentano un fenomeno paradossale e incomprensibile, eppure talmente frequente da meritare purtroppo una Giornata nazionale per tenere alta l’attenzione sul tema – dichiara l’assessore Fabi –. E serve lavorare su due fronti: cercare di rafforzare, con tutti gli strumenti disponibili e con la collaborazione e l’impegno dei soggetti coinvolti, la sicurezza degli operatori e promuovere una cultura del rispetto. Per questo oltre alle misure già adottate, tra cui tecnologie di sorveglianza avanzate, interventi il più possibile tempestivi, percorsi formativi e supporto psicologico e giuridico per il personale vittima di aggressioni, in occasione del 12 marzo lanciamo una campagna di comunicazione curata dal servizio sanitario regionale, con l’obiettivo di stipulare una sorta di patto con la cittadinanza".

Per quanto riguarda le tecnologie, da tempo si parla, ad esempio, di un collegamento diretto con le Questure, attraverso un pulsante di allarme che segnali alla centrale operativa una situazione di pericolo: l’Ausl di Bologna, unitamente al Sant’Orsola, firmeranno lunedì 17 marzo un protocollo di intesa con la Questura per l’attivazione del pulsante.