"Aumentano gli iscritti, ma tagliano le classi"

Nonostante un aumento di iscrizioni del 26 per cento, l’istituto Montessori-Da Vinci di Alto Reno Terme il prossimo anno scolastico avrà solo 39 classi per 882 ragazzi iscritti. Per una questione logistica i tagli riguarderanno le classe quarte dove, se non cambieranno le cose, ve ne saranno due con oltre 30 ragazzi, una per l’indirizzo meccanico e l’altra per il linguistico. Per gli studenti liceali la difficoltà è principalmente didattica, mentre per quelli dell’istituto tecnico si crea un problema legato alla frequenza nei laboratori. La questione è stata ampiamente dibattuta in una assemblea dei genitori e che ha dato mandato al presidente del consiglio di istituto Massimo Morandi, di tentare la via del dialogo con il provveditorato agli studi.

"Il polo scolastico – spiega Morandi - è, per il territorio e per i nostri ragazzi, un punto di riferimento importante offrendo istruzione, attività curricolari ed extracurricolari importanti. Le associazioni e le aziende della zona hanno riconosciuto la crescita dei ragazzi, l’impegno dei docenti, della dirigente e di tutto il personale ed è importante poter garantire un’ istruzione degna ai ragazzi della montagna. Per questo ho chiesto via mail un appuntamento col provveditore Giuseppe Antonio Panzardi per avviare un dialogo che porti ad una soluzione efficace".

La decisione di non concedere il numero di classi richieste ha diverse origini. La prima è un possibile errore di calcolo, gli uffici del provveditorato avrebbero computato solo 863 studenti iscritti contro gli effettivi 882, la seconda è una riduzione delle risorse che sono a disposizione del provveditorato e la terza riguarda una variazione nei parametri che consentono l’autonomia scolastica. Sulla questione sta vigilando anche l’amministrazione comunale di Alto Reno Terme.

"Voglio ringraziare Il presidente del consiglio d’istituto Morandi – spiega la vicesindaca di Alto Reno Elena Gaggioli - e ribadire il nostro massimo sostegno alle richieste che sono uscite dall’assemblea. L’amministrazione sta già da tempo seguendo con preoccupazione questa situazione sapendo che dal governo centrale si è deciso di non aumentare le risorse sulla scuola e anzi di innalzare il numero minimo di studenti per mantenere l’autonomia scolastica e così tutti gli istituti si trovano in grossa difficoltà. Stiamo oltretutto parlando di una scuola di montagna, un territorio in cui mantenere i servizi è assolutamente fondamentale. Infine anche io vorrei ringraziare la dirigente Macario, che ha seguito con attenzione ed energia questa vicenda fin dall’inizio".

Oltre ad avere una offerta formativa di primi livello, confermata dalle realtà imprenditoriali della zona, l’istituto è anche impegnato in una serie di iniziative per mantenere viva la tradizione del territorio, dal recupero dei prodotti a chilometro zero come la castagna e la mela rosa romana, ai corsi per il gioco del tarocchino bolognese.

Massimo Selleri