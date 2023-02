Aumentano i casi di violenza, in provincia nove case rifugio

I numeri parlano chiaro. La violenza di genere in Emilia-Romagna e nella provincia di Bologna è un fenomeno pericolosamente in crescita. Il report diffuso dalla Casa delle donne e dal Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna - con dati aggiornati a ottobre- parla di 3766 donne che, dall’ 1 gennaio al 31 ottobre del 2022, hanno deciso di rivolgersi ai quindici Centri antiviolenza del Coordinamento regionale. Di esse, 3550 donne (il 94 per cento) hanno subito violenza. Le donne ‘nuove’ vittime di violenza, ovvero le donne che si sono rivolte per la prima volta ad un Centro antiviolenza, sono state 2451 nello stesso periodo, mentre 1099 le donne in percorso da anni. Le donne accolte dai Centri anti violenza sono state 509. di cui il 62 per cento nate in italia e il 38 per cento provenienti da altri paesi. Le donne con figli sono il 71,8 per cento. Per quanto riguarda la tipologia di violenza subita, nel 2022 le donne che subiscono violenza fisica sono pari al 64 per cento, per quella economica il 40,9 per cento, violenza sessuale il 27 per cento e infine psicologica sono l’88 per cento.

Secondo il rapporto 2022 dell’osservatorio regionale sulla violenza di genere, in provincia di Bologna ci sono nove case rifugio con 74 posti letto garantiti. Sempre in provincia ci sono dai 1,5-1,7 centri anti-violenza ogni 100mila donne e fra i 16 e i venti posti letto ogni 100mila donne. Non tutte le donne vittime di violenza, però, riescono a denunciare e scappare . I femminicidi in Italia sono in aumento e, anche qui, i numeri collocano l’Emilia-Romagna al secondo posto, dopo la Lombardia, tra le regioni con più femminicidi.

A questo proposito la casa delle Donne nel 2021 ha collaborato a un progetto finanziato dalla Regione, cofinanziato dal Comune di Bologna e realizzato dallo Studio Atlantis sui dati raccolti (proprio dalla casa delle Donne) per creare la prima mappa interattiva dei femminicidi in Italia. Lo scopo del progetto è ribadire la necessità di raccolta e pubblicazione dei dati sui casi di violenza per sensibilizzare ed elaborare strategie di prevenzione. In Emilia Romagna sono infatti 70 i femminicidi compiuti dal 2005 a oggi. L’ultimo a Bologna il 23 agosto dell’anno scorso, quando Alessandra Matteuzzi, 56 anni, venne uccisa brutalmente dall’ex compagno Giovanni Padovani, 27 anni. In provincia invece ricordiamo quello Chiara Gualzetti, uccisa a Monteveglio soli 15 anni da un conoscente sedicenne con cui era andata a fare una passeggiata.

Matilde Gravili