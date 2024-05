Aumentano i ricavi, all’estero vendite in crescita del 20,4% Nel primo trimestre 2024, Valsoia ha registrato ricavi di 24,7 milioni, in crescita dello 0,7% rispetto all'anno precedente. Le vendite estere sono aumentate del 20,4%, trainate dal gelato. La posizione finanziaria netta è positiva per 24,2 milioni. Il presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi sottolinea miglioramenti, nonostante il consumo confezionato in Italia sia in calo.