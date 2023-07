Aumentano salario e premio Accordo alla Schnellecke

Aumento del salario fisso con la novità -è la prima volta- un premio di 210 euro lordi annui pagato a settembre, uguale per tutti i dipendenti e somministrati. E per il sindacato è l’anticamera, il ’primo tassello di una futura quattordicesima mensilità’. Intanto, il premio di risultato annuale aumenterà di 400 euro, arrivando a 1.300 euro lordi massimi nel 2025. I delegati e la Fiom-Cgil inquadrano così le principali conquiste dall’accordo sull’integrativo aziendale per gli oltre 200 dipendenti e somministrati di Schnellecke impiegati nell’appalto logistico di

Lamborghini. E c’è anche altro: viene aumentato il buono pasto da 5,29 a 6,50 euro e sette euro da gennaio 2024, per recuperare la svalutazione dovuta all’inflazione. L’accordo istituisce per la prima volta una indennità mensile fissa di 26 euro lordi per i lavoratori che superano i 12 anni di anzianità, nonostante il contratto nazionale non preveda più scatti di anzianità oltre il decimo anno di anzianità.

Viene poi istituito un nuovo meccanismo di flessibilità "che permetterà di evitare straordinari, garantendo una maggiorazione dal 40% al 60% per picchi e flessi", evidenziano gli esponenti sindacali. "Questo risultato straordinario si aggiunge all’accordo stipulato a maggio per garantire 90 euro lordi di aumento mensile a tutti i dipendenti con inquadramenti medio-bassi in due scaglioni da luglio 2023 e da gennaio 2024, con un aumento di livello di inquadramento automatico dopo tre anni di anzianità. Abbiamo ottenuto questi risultati mai visti nella contrattazione di Schnellecke grazie all’aumento dei volumi ma soprattutto per la determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, che hanno dovuto proclamare oltre 30 ore di sciopero per raggiungere la mediazione".

Rsu e Fiom-Cgil rimarcano anche che "grazie agli aumenti del contratto nazionale che recuperano il calo del potere d’acquisto del 2022 con 110 euro lordi al mese al livello D2, con gli accordi aziendali siglati in Schnellecke negli ultimi tre mesi, un lavoratore con livello di inquadramento iniziale avrà un aumento complessivo di 2.819 euro lordi nei prossimi mesi, a cui aggiungere il premio di risultato variabile. Questo dimostra che la lotta paga, sempre".