Aumentano le sanzioni da velox a Bologna, ecco la mappa delle multe

Bologna, 27 dicembre 2024 – Previsioni al rialzo per le multe. Il bilancio di Palazzo d’Accursio, infatti, considera entrate da contravvenzioni stradali per oltre 69,3 milioni di euro nel 2025, a fronte di 65,2 milioni dell’anno che sta terminando e 61,7 milioni dell’esercizio 2023. Guardando avanti, al 2026 e al 2027, gli incassi preventivati non cambiano, sfiorando sempre i 70 milioni. A incidere nelle stime in aumento per quest’anno – viene specificato nel documento del bilancio comunale – c’è la “messa a regime del potenziamento delle attività di controllo, volte a migliorare la sicurezza stradale anche tramite l’utilizzo di ulteriori strumentazioni e nuove tecnologie (cioè gli autovelox, ndr)”.

La conferma che velox e verbali rilevati personalmente dagli agenti dei vigili abbiano dato una ’spinta’ alle multe, è confermato dai dati della polizia locale dal 2020 al 2024 (aggiornati, però, al 30 settembre di quest’anno). I numeri emersi dalla risposta a un’interrogazione di Fratelli d’Italia mostrano che le contravvenzioni degli autovelox sono aumentati negli anni, passando da poco più di 94mila nel 2020 a oltre 118mila quest’anno (dati non definitivi, ndr). Per quanto riguarda i verbali complessivi, invece, il 2024 conta più di 623mila contravvenzioni, a fronte delle 775mila del 2023 e delle oltre 646mila del 2020, ma parliamo di dati aggiornati a fine settembre, quindi anche per l’anno che sta finendo si stimano numeri record.

Dati più o meno in linea con gli altri anni o tendenzialmente in calo (sebbene manchino all’appello le sanzioni di ottobre, novembre e dicembre 2024) le contravvenzioni delle telecamere ’Sirio’ (l’occhio elettronico delle ztl del centro storico) e ’Rita’ (il telecontrollo delle preferenziali), mentre sono quadruplicati i verbali per i velocipedi (bici, bici elettriche e monopattini) che passano da 383 nel 2020 a 1.255 fino al 30 settembre 2024. Quasi triplicate, invece, quelle comminate personalmente dai vigili urbani che passano da 12.248 di quattro anni fa, alle quasi 30mila del 2024 (con dati ancora non definitivi).

Calano, invece, le sanzioni via ’Fotored’ per chi passa col semaforo rosso: erano 7.620 i ’furbetti’ nel 2020, solo 1.500 fino al 30 settembre 2024.

“I dati evidenziano un netto aumento di quelle tramite autovelox, anche alla luce dei recenti nuovi apparecchi, un dato più o meno costante per ‘Sirio’ e ‘Rita’ e un decremento dell’utilizzo dei servizi ‘Scout’ e ‘Fotored’”, commenta Francesca Scarano, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo d’Accursio. Dando, invece, un’occhiata ai verbali nel complesso “sono tutti in aumento e addirittura risultano triplicate le sanzioni elevate dagli agenti della polizia locale di persona. Si deduce in modo inequivocabile che l’intento è chiaro: aumentare l’operato della polizia locale sulle sanzioni e aumentare i velox presenti in città, il che non serve certo per migliorare la sicurezza stradale, né per educare i cittadini, bensì per incrementare anno per anno la voce entrate dovuta a multe per infrazioni al codice della strada”, alza la voce la meloniana.

Mette l’accento sulle previsioni 2025 del bilancio comunale in merito alle multe, il consigliere ed eurodeputato di FdI Stefano Cavedagna: “Alla faccia di chi sostiene che non vengano utilizzate per fare cassa, Palazzo d’Accursio ha preventivato ben 69,3 milioni di euro di sanzioni nel 2025 e negli anni successivi. In pratica, la giunta Lepore immagina di aumentare di oltre 8 milioni le sanzioni rispetto al 2023. I cittadini sono utilizzati come un bancomat: se consideriamo che in città ci sono circa 53 auto ogni 100 abitanti, questo significa che per ogni vettura, indicativamente 207mila auto di bolognesi, l’amministrazione intende fare in media 334 euro di multe per ogni cittadino. Un dato folle”.

ros. carb.