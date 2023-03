Aumentano superminimo e premi Nuovo integrativo alla Oam

Un accordo che agisce sul salario, con aumenti per contrastare l’inflazione, e la conciliazione vita-lavoro.

Questo è ciò che è stato raggiunto dalle Rappresentanze sindacali unite e la Fiom di Bologna, che hanno firmato per il rinnovo del contratto interno della Oam spa, storica azienda del Packaging con sede a Pianoro. L’accordo è stato approvato all’unanimità dai lavoratori con referendum a voto segreto e riguarda circa 110 lavoratori fra le varie sedi aziendali.

Per quanto riguarda il salario, è stato definito un aumento pari ai 600 euro per il superminimo collettivo uguale per tutti i dipendenti. Inoltre, c’è stato un incremento del premio di risultato che passa da 1600 euro a 2200 euro annui. Per contrastare anche il caro carburante, inoltre, si è prevista un’ erogazione una tantum di un buono pari a 120 euro. L’accordo prevede anche una normativa specifica per lo smart working, con il diritto alla disconnessione, la tutela dal controllo a distanza e la parificazione normativa e salariale dei lavoratori in smart.

Il tema caldo del confronto è stato però quello dell’orario di lavoro, con particolare riferimento alla flessibilità in ingresso ed uscita, argomento da sempre critico per le aziende con prevalenza di attività operaie. L’accordo sottoscritto, in un’ottica di bilanciamento tra vita e lavoro, istituisce per la prima volta la flessibilità in ingresso e uscita di 30 minuti - con timbratura a scaglioni di 5 minuti -, estesa sia agli impiegati ma anche agli operai, con la possibilità di ampliare tale fascia per esigenze conciliative individuali. Per quanto riguarda, invece, malattia, permessi speciali e banca delle ore solidale l’accordo interviene sul periodo di comporto con un obbligo di comunicazione a carico dell’azienda e facilita l’utilizzo dei permessi per assistenza dei portatori di handicap. Saranno inoltre disponibili tre giorni annui per "malattia bambino".

Nel caso in cui il figlio di un dipendente si ammali, sono infatti previste 72 ore di permesso retribuito per entrambi i genitori, e istituisce la banca delle ore solidale, con la possibilità di donare ferie e permessi in favore di colleghi in difficoltà.

Infine, l’intesa recepisce nella contrattazione interna una normativa antidiscriminazione che obbliga l’azienda ad intervenire per eliminare ogni forma di discriminazione in base a razza, religione, orientamento di genere, condizioni personali o sociali.

Matilde Gravili