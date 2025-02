Aumenti su bus e sosta. Gli incassi per l’alluvione. Sassone: "Non si rispetta il codice della strada"

Non si placa la polemica sulle nuove tariffe di bus e sosta. Soprattutto sulla scelta di dirottare una fetta degli incassi verso i lavori per l’alluvione. Con l’aumento dei costi per parcheggiare, infatti, circa due milioni all’anno andranno al Fondo per la riparazione e l’adattamento climatico, "una dotazione di 6 milioni" spalmata su tre anni. Con i nuovi prezzi per i bus, invece, circa un milione al mese andrà direttamente a Tper e servirà per i costi del trasporto e per mantenere il sistema di sconti.

Mentre Bologna continua a discutere sulla manovra che riguarda il trasporto pubblico, il consigliere regionale Francesco Sassone (Fratelli d’Italia) punta il dito sulla scelta di utilizzare le risorse contro il dissesto idrogeologico chiamando in causa l’articolo 7 comma 7 del Codice della strada, che recita: "I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana". Risorse vincolate, insomma, che secondo Sassone non dovrebbero essere usate per altri scopi.

"Destinare i maggiori introiti del piano sosta per creare il Fondo è in violazione con il Codice della strada – puntualizza il meloniano –. Per questo motivo abbiamo depositato un’interrogazione in Regione". Interrogazione condivisa anche dalla capogruppo di FdI, Marta Evangelisti, che attacca anche le scelte del Comune sui bus: "Il maggior costo del biglietto, a fronte dello scadentissimo servizio, è un affronto nei confronti di chi per scelta o per forza utilizza i mezzi pubblici". Anche Marco Mastacchi ed Elena Ugolini, consiglieri di Rete civica, hanno presentato un’interrogazione per la Giunta di viale Aldo Moro chiedendo di "posticipare la manovra di aumento delle tariffe almeno fino al termine dei cantieri" in città.

La bufera, appunto, imperversa. Ieri è arrivata la convocazione di Palazzo d’Accursio ad associazioni di categoria (a partire da Confcommercio Ascom), organizzazioni sindacali, forum del Terzo settore, Camera di Commercio e Unioni dei Comuni per un confronto sulla manovra in programma martedì prossimo. Un incontro che qualcuno reputa tardivo perché programmato a pochi giorni dall’avvio delle nuove tariffe (il 1° marzo).

Dal Comune prende posizione l’ala a sinistra della maggioranza, con la vicesindaca Emily Clancy (Coalizione Civica) che rompe il silenzio: "La manovra è stata rinviata il più possibile. C’è stato un lavoro per cercare di tutelare chi utilizza il trasporto pubblico come mezzo principale, le fasce sociali più fragili. Continueremo a impegnarci perché gli abbonati aumentino e per migliorare il servizio: sappiamo che è un momento di sofferenza per la città e dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, però dobbiamo fare in modo che ogni giorno più persone utilizzino il trasporto pubblico per spostarsi".

Infine, Michele Campaniello (assessore alla Mobilità) interviene sulle limitazioni alle auto ibride dei non residenti nella Ztl previste per il 2026: "Andiamo a togliere dal centro circa 11.000 macchine. Questo darà sicuramente più respiro ai residenti e aiuterà anche la circolazione: nel 2019 avevamo assunto un impegno che teneva in considerazione le nuove immatricolazioni di auto ibride, con correttivi da adottare una volta superato il 15%. Siamo arrivati al 60%".