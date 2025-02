Aumento biglietti bus a Bologna, il sindaco Lepore: “Voglio portare risorse sui residenti”

Bologna, 17 febbraio 2025 – La manovra per i trasporti a Bologna – quella che tra le prime cose vedrà un aumento dei biglietti delle corse ma anche dei ticket di sosta – è stata varata, ma i dettagli arriveranno oggi in consiglio comunale. Intanto, il sindaco Matteo Lepore ha fatto sapere di voler “aumentare la qualità del servizio" del trasporto pubblico.

Come? "Gestendo i disagi dei cantieri”, ma vorrebbe anche “aumentare i chilometri nella città metropolitana, completare due linee di tram, fare la terza nel prossimo mandato, tre linee di metrobus e continuare ad aumentare il servizio ferroviario metropolitano". Il primo cittadino sembra puntare tutto sul fatto che tra qualche anno il trasporto pubblico bolognese cambierà radicalmente.

"Abbiamo dimostrato – ha poi proseguito – grazie a un accordo con la Regione, che ci ha dato 12 milioni di euro all'anno, che se si aumentano i chilometri del servizio ferroviario metropolitano aumentano anche i passeggeri: abbiamo avuto 5 milioni di viaggi in più. L'83% di chi prende l'autobus è abbonato. Con i 12 milioni di euro all'anno che ci dava la Regione stavamo abbassando anche il biglietto dei turisti, mentre invece voglio portare queste risorse sui residenti di Bologna".

Lepore: “Tagli del Governo per 24 miliardi sugli enti locali”

"Nella programmazione che ha fatto il governo da qui al 2029 ci sono 24 miliardi di tagli sugli enti locali, comprese Regioni e solo 6 miliardi sui ministeri – ha chiarito Lepore a margine di un incontro in Confindustria – Questo significa tagli allo Stato sociale di fatto. Noi mettiamo in sicurezza i conti per offrire servizi pubblici senza tagliare, anzi li vogliamo incrementare. Il presidente de Pascale vuole incrementare il lavoro sulla Sanità e la Salute e io il trasporto pubblico. Proteggerò i bolognesi dall'aumento dei costi perché grazie alla manovra tariffaria potremo aumentare le agevolazioni. Non possiamo pensare di mantenere questi chilometri sul trasporto pubblico, li dobbiamo aumentare. Oggi un giornale sottolinea come ci siano 753 morti l'anno per l'inquinamento. Noi abbiamo già ridotto gli sforamenti del Pm10 ma dobbiamo aumentare il trasporto pubblico e questo richiede investimenti. Il governo non ce lo garantisce, perché il Fondo nazionale trasporti manca, solo per mantenere i servizi che abbiamo, di circa 800 milioni di euro, quindi se Bologna vuole agevolare il trasporto pubblico e tutelare chi ha meno, non deve agevolare il biglietto del turista ma proteggere i bolognesi e oggi spiegherò come".