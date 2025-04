Aumento dei consiglieri. Bloccato il blitz dei pubblici

Non è stata un’assemblea tutta rose e fiori quella che ha approvato gli ottimi conti del Marconi. Tra i soci di via del Triumvirato, infatti, si è arrivati allo scontro sulla proposta di modifica dello statuto della società, avanzata dai soci pubblici di maggioranza, Camera di Commercio in testa, che avrebbe consentito di aumentare il numero dei membri del consiglio di amministrazione da 9 a 11, proposta poi bocciata con il voto contrario del principale azionista privato di minoranza dello scalo, ossia Mundys, che detiene quasi il 30% delle quote del Marconi (e che gestisce tra gli altri anche Fiumicino, votato per l’ottavo anno consecutivo migliore aeroporto d’Europa nel 2024). E che ha dovuto insistere non poco per arrivare al voto ieri, evitando un rinvio che avrebbe permesso ai pubblici di avere i due terzi necessari a incassare la modifica statutaria.

Fosse passata la richiesta, nel cda dello scalo i consiglieri di maggioranza sarebbero aumentati da 6 a 9, mentre quelli espressione di Mundys sarebbero rimasti 3. Con l’ovvio risultato di diluire il potere di voto e di decisione del socio privato. Non solo: a bloccare tutto non è stata solo una questione di governance, ma anche di qualità. In particolare dei curricula dei nuovi candidati proposti. La modifica dello statuto era stata infatti motivata con la necessità di dotare il Marconi di nuove risorse e competenze in alcuni settori ritenuti ‘scoperti’, ossia transizione digitale, intelligenza artificiale e cybersicurezza. Peccato che, a quanto risulta da fonti della società interpellate su questo aspetto, nessuno dei due nuovi profili proposti dai pubblici avesse un profilo professionale in linea né una particolare esperienza nei settori strategici da potenziare. A finire sotto esame sono stati i curricula di Piero Bargiacchi e Annarita Bove, esperti di gestione del personale e organizzazione aziendale (Bargiacchi) e di ambito legale (Bove, avvocatessa specializzata in diritto del lavoro), ma al fine ritenuti sprovvisti delle competenze su Intelligenza artificiale e cyber-tech legate alla modifica dello statuto.

L’esito della votazione ha dunque bloccato il ‘blitz’ dei soci pubblici, mantenendo invariato il numero dei consiglieri e di fatto anche la composizione del cda, che ha visto confermati i sei nomi proposti dagli azionisti pubblici e i tre avanzati da Mundys. Solo una la modifica rispetto al precedente cda: esce la dem Elena Leti, nominata a suo tempo come espressione di Comune e Città Metropolitana, ed entra Annarita Bove, esponente del Movimento 5 Stelle locale e candidata grillina (senza successo) alle ultime Regionali, espressione della lista presentata dalla Mercanzia. Cosa che ha spinto Mundys a chiedere se esistano ancora patti parasociali tra i soci pubblici, dopo che i precedenti sono scaduti ufficialmente nell’agosto 2024.

