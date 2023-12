Aumento delle rette, le cooperative:: "Era necessario"

Se l’aumento delle tariffe delle rette giornaliere per tutti coloro, anziani e disabili, che sono ricoverati nelle strutture residenziali protette fa discutere sindacati e famiglie, c’è chi ritiene che tale misura sia necessaria. Si tratta dell’Alleanza delle Cooperative Italiane dell’Emilia-Romagna.

"Nei giorni scorsi la Giunta della Regione ha deliberato l’aumento delle tariffe delle Cra e dei Cssr, ferme da oltre 10 anni, di 4.10 euro al giorno per persona. A fronte di un incremento dei costi che negli ultimi due anni ha toccato il 14 per cento – fanno notare –, pari a oltre 10 euro per persona al giorno. Senza intervenire sulle entrate saremmo costretti a interrompere o a ridimensionare i servizi creando un forte disagio all’utenza e alle famiglie e mettendo a rischio la continuità lavorativa di operatrici e operatori".

L’Alleanza delle Cooperative dà atto "alla Giunta regionale di avere assunto una decisione che rende possibile la prosecuzione dei servizi senza che nessuno ne resti escluso. Finora gli aumenti dei costi sono stati pagati dalle cooperative stesse intaccando i patrimoni: una situazione non più sostenibile – dichiarano – alla quale si è posto parziale rimedio con l’attuale delibera e con un contributo, di tre euro per persona al giorno da parte della Regione, deliberato a settembre 2022".

"L’incremento è una boccata d’ossigeno per bilanci in difficoltà – proseguono – ma è comunque insufficiente a coprire tutti gli oneri e, purtroppo, restano esclusi i centri diurni. Tuttavia, accettiamo responsabilmente questa condizione per consentire a una utenza fragile e alle famiglie di continuare a usufruire di servizi indispensabili".